Тренер российского футбольного клуба захотел попасть на стажировку к Тутберидзе

Тренер «Акрона» Калешин захотел попасть на стажировку к Этери Тутберидзе

Главный тренер российского футбольного клуба «Акрон» Евгений Калешин рассказал, что хотел бы попасть на стажировку к заслуженному тренеру страны по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, не обязательно вникать в нюансы тренировочной методики, которая в футболе и фигурном катании отличается. «А вот как воспитать лидеров, как управлять спортсменами, которые добились всего на самом высоком уровне, как мотивировать их на протяжении всей карьеры, этому стоит поучиться», — добавил тренер.

Калешин возглавляет «Акрон» с 2022 года. В нынешнем сезоне команда после шести туров делит лидерство с «Соколом» и «Аланией» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Тутберидзе работает в женском одиночном и парном катании. Тренер подготовила нескольких олимпийских чемпионок, а ее ученицы начиная с сезона-2015/2016 выигрывали все чемпионаты России у женщин-одиночниц.