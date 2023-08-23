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10:42, 23 августа 2023Силовые структуры

ФСБ предотвратила проникновение украинских диверсантов в Брянскую область

ФСБ предотвратила проникновение украинских диверсантов в район Брянской области

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили проникновение украинских диверсантов в Климовский район Брянской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве заявили, что 22 августа украинская диверсионно-разведывательная групп попыталась зайти на территорию России, однако пограничники своевременно выявили и пресекли эту попытку.

В спецслужбе подчеркнули, что государственная граница не была нарушена. Силы Министерства обороны РФ и Росгвардии нанесли по диверсионно-разведывательной группе массированный артиллерийский удар, отметили там.

Ранее стало известно, что в Климовском, Новозыбковском, Клинцовском и Стародубском районах области силовики объявили план «Перехват». Силовики вели поиски остатков группы украинских диверсантов.

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