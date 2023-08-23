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10:47, 23 августа 2023Силовые структуры

ФСБ сообщила о массированном ударе по украинским диверсантам в Брянской области

ФСБ: массированный удар артиллерии нанесен по украинской ДРГ в Брянской области
Начало событий в новости ФСБ предотвратила проникновение украинских диверсантов в Брянскую область

Фото: Viacheslav Ratynsky / Reuters

Массированный артиллерийский удар был нанесен по диверсионно-разведывательной группе, пытавшейся проникнуть в Брянскую область из Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Государственная граница не была нарушена.

В ведомстве сообщили, что российские пограничники совместно с подразделениями Минобороны и Росгвардии пресекли попытку противника проникнуть на территорию России.

Ранее 23 августа сообщалось, что в нескольких районах Брянской области продолжаются поиски остатков группы украинских диверсантов. В Климовском, Новозыбковском, Клинцовском и Стародубском районах силовики объявили план «Перехват». Личный состав МВД находится в первой степени готовности, также для обороны в нескольких отделах полиции введен план «Крепость». В селах Новые Юрковичи и Чуровичи установлена пропускная система.

Поиски членов диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ведутся с привлечением вертолетов.

Порядка 50 человек, вооруженных автоматами и гранатами, под прикрытием минометного огня Вооруженных сил Украины со стороны Черниговской области пытались прорваться 22 августа. Их встретили ответным огнем российские пограничники, Росгвардия и военнослужащие.

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    Любовь Ширижик
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