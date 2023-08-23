Поврежденные упавшими обломками дрона ВСУ жилые дома показали на видео

Поврежденные упавшими обломками дрона ВСУ жилые дома в Химках показали на видео

Поврежденные в результате падения обломков дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтоженного средствами противовоздушной обороны (ПВО), жилые дома в Химках показали на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

В одной из построек обрушилась часть стены на втором этаже. В момент происшествия там спала семья — супруги и двое детей. Младшей девочке 12 лет. Также обломками задело соседний коттедж и фасады складских помещений и стену магазина «Верный». Никто не пострадал. Сейчас территория оцеплена, на месте работают экстренные службы.

В сети также появились кадры, которых видно дымящийся фрагмент украинского беспилотника возле здания склада, в стене которого пробита дыра.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 23 августа в районе подмосковных Можайска и Химок были уничтожены два беспилотника самолетного типа, попытавшихся атаковать столицу. Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего потерял управление и столкнулся со строящейся башней на территории комплекса «Москва-Сити».

