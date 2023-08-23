Новые iPhone начнут продавать с большой скидкой

Bloomberg: iPhone 15 будут продавать со скидками, чтобы повысить спрос

Сотовые операторы США будут мотивировать клиентов покупать новые смартфоны Apple. Об этом сообщает Bloomberg.

Источникам агентства стало известно, что ведущие американские сотовые операторы запланировали предложить абонентам скидки на покупку аппаратов серии iPhone 15. По словам специалистов, ретейл ожидает пониженного спроса на смартфоны, поэтому будет предлагать «агрессивные скидки».

«Выпуск iPhone 15 — это возможность для операторов связи переманить ценных клиентов», — заявил директор по исследованиям Counterpoint Research в Северной Америке Джефф Филдхак. Эксперт отметил, что промоакции будут очень активными — операторы будут стремиться переманить новых клиентов и сохранить старых.

В материале говорится, что выгодные предложения появятся к концу года, хотя некоторые операторы могут запустить промоакции сразу же после выхода iPhone 15. Авторы также сослались на статистику Counterpoint Research, согласно которой рынок смартфонов достиг своего пика в 2017 году и с тех пор снижается год от года.

Ранее инсайдер Йогеш Брар заявил, что флагманские смартфоны нового поколения подорожают на 50-200 долларов. Специалист рассказал, что удорожание коснется аппаратов линеек Google Pixel 8, iPhone 15, Xiaomi 14 и Samsung Galaxy S24.