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19:49, 23 августа 2023Среда обитания

Дава объявил о начале ремонта в квартире

Блогер Дава объявил о начале ремонта в своей квартире в Москве
Дава

Дава. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Российский блогер и рэп-исполнитель Давид Манукян, также известный как Дава, объявил в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что в его квартире в Москве начался ремонт.

«Начинаю ремонт», — подписал публикацию блогер. На выложенной фотографии Манукян позирует возле окон своей квартиры, из которых открывается панорамный вид на другие многоэтажные дома. При этом на снимке можно заметить черновой вариант отделки пола — это указывает на то, что на данный момент в новом жилье еще не произвели его стяжку.

«Всегда мечтал о своей квартире с огромными окнами — сбылось», — признался подписчикам Дава.

В июле стало известно, что переехавший в США певец Валерий Леонтьев захотел избавиться от квартиры в Москве, расположенной в Колокольниковом переулке. Артист выдал доверенность на продажу жилья в столице.

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    Полина Кислицына
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