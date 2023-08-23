Популярный рэпер купил роскошный пентхаус в Нью-Йорке

Рэпер Кендрик Ламар купил пентхаус в Нью-Йорке за 8,9 миллиона долларов

Популярный американский рэпер Кендрик Ламар купил роскошный пентхаус в комплексе Pierhouse в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post.

Основная резиденция рэпера находится в Лос-Анджелесе, однако теперь в его распоряжении есть и жилье в Нью-Йорке. Он заплатил за пентхаус 8,9 миллиона долларов.

В трехэтажном пентхаусе есть четыре спальни, рабочий кабинет, а с крыши открывается вид на парк возле Бруклинского моста. В самом доме находится тренажерный зал, бассейн, студия медитаций и бар, к которому имеют доступ жильцы.

В декабре 2022 года стало известно, что Ламар купил особняк в престижном районе Лос-Анджелеса, Бель-Эйр. Он отдал за объект 15,9 миллиона долларов. С момента постройки в 1951 году здание отремонтировали и расширили.