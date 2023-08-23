Назван способ вернуть внезапно пропавший интерес к сексу в длительных отношениях

Секс-коуч Правда: оживить секс в браке поможет правило «отвергаешь — предлагай»

Вернуть внезапно пропавший интерес к сексу поможет правило «отвергаешь — предлагай», полагает секс-коуч центра семейного и сексуального образования Secrets Алена Правда. Этот и некоторые другие способы оживить интимную жизнь в длительном браке она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Специалистка предупредила, что любые внезапно возникшие сложности в удовлетворении сексуальных потребностей влияют на отношения пары в целом, поэтому важно как можно скорее разобраться с проблемой, а не игнорировать ее. Однако обсуждать столь деликатные темы непросто, поэтому, прежде чем начинать разговор с партнером, стоит подготовиться.

Для начала Правда посоветовала быть честным с собой и понять, что спровоцировало спад сексуального желания. Нужно понять, что именно не устраивает: отсутствие оргазма, частота занятий сексом, нехватка разнообразия или усталость от механической смены позиций.

Неудовлетворенность сексуальной жизнью может возникать по физиологическим, социальным и психологическим причинам или совокупности этих факторов, объяснила коуч.

К физиологическим причинам падения интереса к сексу могут относиться беременность и другие этапы материнства, прием противозачаточных средств у женщин и гормональный дисбаланс, различные инфекции и заболевания, усталость — у представителей обоих полов. Среди психологических факторов обычно выделяют стресс, депрессию, комплексы, заниженную самооценку, психологические травмы, полученные во время половой близости Алена Правда секс-коуч

Также, как отметила Правда, нелишним будет ответить себе на вопросы, что именно нравится в сексе, чего не хватает для достижения оргазма, какие позы и эксперименты приемлемы, а какие — нет.

С ответами на эти вопросы уже можно идти на разговор с партнером, продолжила специалистка. При этом она посоветовала говорить от первого лица, используя «я–сообщения», чтобы не обидеть и не обесценить своего избранника.

Я рекомендую строить диалог, используя «принцип бутерброда». Первым «слоем» вы благодарите партнера за то, что уже вам нравится, а вторым доносите то, что вам хотелось бы изменить в вашей сексуальной жизни через «я–сообщения». Третьим слоем вы можете сказать, что вы готовы сделать для партнера в ответ. Помните правило «отвергаешь — предлагай»? Здесь оно будет уместно, как никогда Алена Правда секс-коуч

Правда призвала не критиковать своего избранника, а предлагать подходящие варианты, которые помогут оживить интимную жизнь и вернуть к ней интерес. Если же самостоятельно решить проблему не удается, стоит обратиться за помощью к специалистам — психологу или сексологу.

Ранее сексопатолог Эмили Морс назвала способ высказать партнеру замечания об интиме и не обидеть его. Она рекомендовала начать разговор с обсуждения приятных моментов и спросить, что партнеру нравится в текущей сексуальной жизни.