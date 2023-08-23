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15:50, 23 августа 2023Интернет и СМИ

Известная телеведущая высказалась о российских шоу словами «просто чудовищно»

Ведущая Малиновская высказалась о российских шоу словами «просто чудовищно»

Кадр: «Историс - Откройте, Давид!» / YouTube

Известная телеведущая Маша Малиновская раскритиковала современные российские шоу, в частности, программу «Мужское / Женское» на Первом канале. В интервью для YouTube-канала «Историс — Откройте, Давид!» она высказалась о подобных передачах фразой «просто чудовищно».

«Я не понимаю, как можно тиражировать по телевидению такие истории, какие обсуждают, например, в программе "Мужское / Женское" по Первому каналу. Это же просто чудовищно. Я понимаю, что такова жизнь, так живут некоторые люди, но это не значит, что это хорошо и достойно экранизации», — заявила Малиновская.

Также ведущая объяснила, почему снималась в ток-шоу на федеральных каналах. По словам Малиновской, она ходила на такие передачи, потому что ей нужно было кормить семью. Она добавила, что сожалеет об участии в них.

Ранее Малиновская оценила внешность певицы и телеведущей Ольги Бузовой, назвав ее «пчеловодом». Она заподозрила исполнительницу в злоупотреблении косметологическими процедурами.

Маша Малиновская — российская телеведущая, модель и актриса. Прославилась как ведущая шоу «Фабрика звезд» и «Империя». Также она снималась в фильмах и сериалах и участвовала в дубляже иностранных мультфильмов.

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    Олег Давыдов
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