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19:34, 23 августа 2023Из жизни

Обладательница самых красивых ягодиц вышла на сцену в бикини из сырого мяса

Модель Лари Компани одержала победу в конкурсе красивых ягодиц

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

Победительница конкурса красоты «Мисс Бум-Бум 2023» в знак протеста вышла на сцену в бикини из сырого мяса. Об этом сообщает Indy100.

Итоги конкурса, на котором выбирают обладательниц самых красивых ягодиц, были подведены 18 августа в бразильском городе Сан-Паулу. Победу одержала 24-летняя модель Лари Компани, второе и третье места заняли Сабрина Рабанн и Рафаэла Диас.

На церемонии награждения Компани появилась в бикини, к которому были пришиты тонкие куски сырого мяса, образующие своеобразную юбку. По ее словам, таким образом она хотела привлечь внимание к объективации женщин.

Во мне видят лишь кусок мяса, а у меня, вопреки мнению многих, есть и внутреннее содержание

Лари Компани

Перед конкурсом Компани прославилась рассказами о своей необычной диете, которая якобы помогла ей сбросить семь килограммов. Этого, по ее мнению, удалось добиться за счет ежедневного трехчасового секса.

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Конкурс «Мисс Бум-Бум» основал предприниматель Какау Оливер в 2011 году. Соревнования проводилось на территории Бразилии, а в финале участвовали 27 девушек — по одной от каждого штата страны. По условиям конкурса, им запрещено пользоваться услугами пластических хирургов для изменения размеров или вида ягодиц.

В 2018 году участницы конкурса красоты «Мисс Бум-Бум» сфотографировались с рентгеновскими снимками своих ягодиц, чтобы доказать отсутствие имплантов. Фотосессия конкурсанток была призвана привлечь внимание к проблеме смертности после пластических операций по увеличению ягодиц.

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    Олег Парамонов
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