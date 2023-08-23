МИД пообещал не игнорировать роль спецслужб Запада в атаках беспилотников ВСУ

Захарова: РФ не проигнорирует роль спецслужб Запада в атаках беспилотников ВСУ

Москва не будет игнорировать роль западных спецслужб в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты в России. Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Не намерены игнорировать роль в этих преступлениях спецслужб западных стран, предоставляющих украинским неонацистам развединформацию, которая помогает выстраивать маршруты таких беспилотников», — указала она.

Захарова напомнила, что накануне был зафиксирован полет беспилотников США MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые проводили разведку в районе Крымского полуострова. С целью пресечения возможного нарушения границы в воздух были подняты российские истребители.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 23 августа в районе подмосковных Можайска и Химок были уничтожены два беспилотника самолетного типа, попытавшихся атаковать столицу. Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего потерял управление и налетел на строящуюся башню на территории комплекса «Москва-Сити».

Также утром 23 августа стало известно об атаке на село Лавы Валуйского городского округа Белгородской области. По словам главы приграничного российского региона Вячеслава Гладкова, украинский беспилотник сбросил две гранаты на территорию местного санатория.