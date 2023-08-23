Российский истребитель перехватил норвежский патрульный самолет

Российский истребитель МиГ-29 перехватил норвежский патрульный самолет P-8А

Российский истребитель МиГ-29 перехватил норвежский патрульный самолет Р-8А «Посейдон» над Баренцевым морем. Об этом пишет РИА Новости.

Норвежский «Посейдон» приближался к российской границе над Баренцевым морем, его обнаружили российские средства контроля. После этого был поднят МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

После того как российский самолет приблизился к норвежскому, последний совершил разворот и направился в сторону от границы России. Нарушения границы не произошло.

В Минобороны России отметили, что перехват прошел в соответствии с международным законодательством.

Похожий инцидент случился 14 августа, когда норвежский «Посейдон» приблизился к российской границе. Тогда также подняли МиГ-29 для перехвата.