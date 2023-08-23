Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян показала фигуру в прозрачном платье на новом фото. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 39-летняя знаменитость предстала в белом прозрачном платье длины миди, сквозь которое просвечивались ее частично обнаженные ягодицы, грудь и ноги. Под наряд она надела боди в тон, а также босоножки на невысоком каблуке.

Свой образ звезда дополнила укладкой на длинных волосах оттенка блонд и ярким макияжем. В качестве аксессуаров она выбрала массивное кольцо и подвеску на тонкой цепочке.

В мае сестра Кардашьян показала коляску сына за 391 тысячу рублей. Знаменитость прогулялась с девятимесячным сыном и пятилетней дочерью Тру, показав детей на камеру. На размещенных кадрах видно, что мальчик сидит в коляске французского бренда Dior синего цвета с монограммой люксовой марки.