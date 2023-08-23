Россиян попросили не ждать снижения цен на бензин

Эксперт Митрахович объяснил причины нехватки бензина и дизтоплива на заправках

Для роста биржевых цен на бензин и дизельное топливо в России и дефицит на ряде АЗС есть объективные причины, которые связаны, в том числе, с бюджетной политикой. Об этом в комментарии aif.ru рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

По его словам, компании — экспортеры нефти платят высокие налоги, причем отчисления в бюджет продолжают расти. На этом фоне они, что естественно, хотят больше заработать и отправляют топливо на экспорт, пока есть возможность.

Так как с сентября выплаты по демпферному механизму (производителям компенсируют продажу бензина внутри страны по низким ценам) сократятся в два раза, то нагрузка на отрасль дополнительно увеличится. А значит, подчеркнул эксперт, ждать какого-то снижения цен на бензин и дизельное топливо в ближайшее время не стоит.

Однако дальнейшее подорожание эксперт также считает не слишком вероятным. Во-первых, летом на спрос влияет сезонный фактор, то есть повышенное потребление в сельском хозяйстве и сезон отпусков. А во-вторых, осенью завершатся плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), что увеличит предложение на рынке.

Митрахович отметил, что сложнее всего сейчас регионам, где широко представлены независимые сети АЗС, не интегрированные в крупные структуры. Им надо покупать топливо на бирже, а с текущим уровнем цен торговать им приходится в убыток. Крупные компании в состоянии пока субсидировать собственные сети заправок.

В качестве решения проблемы высоких цен эксперт назвал два возможных варианта. Первый — это развитие конкуренции, создание независимой переработки и отказ от повышения налогов для отрасли. Второй — жесткое регулирование цен. Но если в одном случае пострадают доходы бюджета, то в другом может усугубиться дефицит или начнется экономия на безопасности.

Ранее сообщалось, что с нехваткой топлива на АЗС сталкиваются жители Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областей, Хабаровского края, республик Крым и Калмыкия.