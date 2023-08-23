Российский губернатор сообщил о гибели трех мирных жителей после обстрела ВСУ

Гладков сообщил о гибели трех мирных жителей при обстреле санатория в Лавах

При повторном обстреле села Лавы в Белгородской области погибли три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, жители населенного пункта находились на улице во время обстрела. Двое из них получили травмы, несовместимые с жизнью и скончались на месте, а третий умер уже в больнице. «Невозможно подобрать слов, чтобы утешить близких. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», — обратился к родным погибших Гладков.

О первом обстреле поселка глава региона сообщал ранее, утром 23 августа. Украинский беспилотник сбросил две гранаты на территорию местного санатория.

21 августа в Белгородской области средствами противовоздушной обороны был сбит БПЛА самолетного типа. Осколками были посечены три частных домовладения в селе Никольское, повреждены два автомобиля.