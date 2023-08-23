Нижегородский парк «Швейцария» отметит 120-летний юбилей

Парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде отметит юбилей в августе

Парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде отметит 120-летний юбилей 26 августа. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев у себя в Telegram-канале.

Отмечается, что в честь праздника гостей ждут игры, конкурсы, мастер-классы и квесты. Кроме того, их познакомят с историей нижегородского парка.

По словам чиновника, с 14.00 до 22.00 на центральной площади пройдет концерт.

«Специальным гостем праздника станет группа "5sta family", — добавил Шалабаев. — Будет также атмосферно, как и на Дне города».

Ранее в августе в столице Северной Осетии, Владикавказе, прошел рок-фестиваль «Рокот Терека». Мероприятие состоялось в воскресенье, 20 августа, в городском Центральном парке.