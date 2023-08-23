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20:26, 23 августа 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали самые часто подделываемые приложения

IT-эксперт Морев: мошенники чаще всего подделывают приложения банков и бирж

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Директор по информационной безопасности магазина приложений RuStore Дмитрий Морев назвал мобильные приложения, которые чаще всего подделывают мошенники. О том, какие программы россиянам следует скачивать с осторожностью, специалист рассказал в разговоре с РИА Новости.

По словам Морева, самыми подделываемыми являются приложения банков, бирж и криптовалютных кошельков. Также, как отметил IT-эксперт, злоумышленники нередко подделывают популярные приложения с большой аудиторией и программы, связанные с новыми разработками, которые у всех на слуху, например, с нейросетью.

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Как правило, приложения-подделки имеют некачественный дизайн, содержат много рекламы и бесполезный контент. Кроме того, они могут запрашивать у пользователей доступ к данным, которые не требуются для работы приложения, предупредил Морев.

Чтобы уберечь себя от скачивания подобных программ, нужно прежде всего обратить внимание на название приложения: там не должно быть лишних символов. Также перед загрузкой специалист посоветовал изучить отзывы пользователей. «Если они негативные, то лучше не скачивать это приложение. Крайне позитивные оценки также должны вас насторожить, поскольку это может быть накрутка», — уточнил Морев.

Тем, кто столкнулся с мошенническим приложением, следует удалить его и запустить полную проверку устройства антивирусом, добавил эксперт.

Ранее специалист по информационной безопасности компании «Код безопасности» Мария Фесенко рассказала, как владельцы iPhone могут обезопасить свои устройства от взлома. В частности, она рекомендовала включать двухфакторную аутентификацию Apple ID.

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    Евгения Наумова
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