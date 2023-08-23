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04:30, 23 августа 2023Наука и техника

Мощность PlayStation 5 Pro оценили

RedGamingTech: мощность PlayStation 5 Pro составит 23 терафлопс

Фото: Mélanie THESE / Unsplash

Новая консоль PS5 Pro окажется примерно вдвое мощнее, чем оригинальная приставка PlayStation 5. Об этом заявил автор YouTube-канала RedGamingTech.

По словам блогера, в его распоряжении оказались подробные характеристики будущей консоли Sony. Автор отметил, что PlayStation 5 Pro будет иметь улучшенную графическую производительность и поддерживать более продвинутую технологию трассировки лучей. Специалист оценил характеристики девайса, отметив, что он сможет предложить геймерам новый пользовательский опыт.

Также в материале говорится, что PS5 Pro будет иметь мощность 23 терафлопс. Для сравнения, мощность PS5 составляет 10,28 терафлопс, Xbox Series X — 12 терафлопс. Блогер заявил, что максимальная тактовая частота процессора Pro-консоли будет «значительно больше» 3,6 гигагерц — процессор PS5 был ограничен частотой 3,5 гигагерц. Также графический процессор новой приставки будет значительно мощнее оригинальной — 2,7 против 2,2 гигарец.

Кроме того, автор канала RedGamingTech рассказал, что PS5 Pro будет иметь 16 гигабайт памяти GDDR6 и улучшенный накопитель SSD. Анонс новой консоли может состояться в конце 2023 года.

Ранее авторы портала KeyToGaming сообщили, что главной особенностью улучшенной приставки PlayStation 5 Pro окажется новый графический процессор. Также инсайдеры предсказали появление «режима производительности».

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    Андрей Ставицкий
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