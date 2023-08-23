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18:53, 23 августа 2023Наука и техника

Путин оценил посадку Chandrayaan-3 на Луну

Путин поздравил президента и премьера Индии с посадкой Chandrayaan-3 на Луну

Фото: Amit Dave / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьера Нарендру Моди с мягкой посадкой автоматической межпланетной станции (АМС) Chandrayaan-3 на Луну. Об этом говорится в телеграмме главы государства.

«Примите сердечные поздравления по случаю успешной посадки индийской космической станции Chandrayaan-3 на Луну в районе ее Южного полюса», — сказал Путин.

Глава государства оценил успешную посадку Chandrayaan-3 как «большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере».

Успешное прилунение АМС Chandrayaan-3 состоялась примерно в 15:32 по московскому времени в районе Южного полюса естественного спутника Земли.

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    Иван Потапов
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