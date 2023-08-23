Курьер прикончил ядовитую змею во время доставки посылки

Insider: в США курьер расправился с гремучей змеей у дома клиентки

В американском штате Небраска курьер компании FedEx своими руками расправился с ядовитой змеей, которая встретилась ему во время доставки посылки. Об этом сообщает Insider.

Курьер Мэтт Ховье заметил зеленого гремучника возле дома одной из клиенток. Вместо того чтобы бросить посылку и убежать, он направился в гараж, позаимствовал оттуда инструменты и с их помощью расправился со змеей.

Прежде чем уехать, курьер убрал тело змеи и написал клиентке: «Надеюсь, гремучая змея у входной двери не была вашим питомцем, потому что я ее прикончил. Извиняюсь за кровь».

Позднее клиентка поблагодарила курьера в соцсети. Женщина заявила, что компании следует признать Ховье «Сотрудником года» за его храбрый поступок.

Зеленый гремучник — ядовитая змея семейства гадюковых. Обитает в Канаде, США и Мексике. Зеленый гремучник считается одной из самых опасных змей на североамериканском континенте. Его яд разрушает клетки крови, вызывает некрозы, парализует деятельность нервной системы и часто приводит к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что в США покупатель нашел в тележке с товарами длинную змею. В настоящее время остается неясным, кому принадлежит змея и как она попала в тележку.