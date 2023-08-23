Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:15, 23 августа 2023Из жизни

Курьер прикончил ядовитую змею во время доставки посылки

Insider: в США курьер расправился с гремучей змеей у дома клиентки

Фото: Meg Jerrard / Unsplash

В американском штате Небраска курьер компании FedEx своими руками расправился с ядовитой змеей, которая встретилась ему во время доставки посылки. Об этом сообщает Insider.

Курьер Мэтт Ховье заметил зеленого гремучника возле дома одной из клиенток. Вместо того чтобы бросить посылку и убежать, он направился в гараж, позаимствовал оттуда инструменты и с их помощью расправился со змеей.

Прежде чем уехать, курьер убрал тело змеи и написал клиентке: «Надеюсь, гремучая змея у входной двери не была вашим питомцем, потому что я ее прикончил. Извиняюсь за кровь».

Материалы по теме:
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

Позднее клиентка поблагодарила курьера в соцсети. Женщина заявила, что компании следует признать Ховье «Сотрудником года» за его храбрый поступок.

Зеленый гремучник — ядовитая змея семейства гадюковых. Обитает в Канаде, США и Мексике. Зеленый гремучник считается одной из самых опасных змей на североамериканском континенте. Его яд разрушает клетки крови, вызывает некрозы, парализует деятельность нервной системы и часто приводит к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что в США покупатель нашел в тележке с товарами длинную змею. В настоящее время остается неясным, кому принадлежит змея и как она попала в тележку.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Роман Костомаров впервые вышел на лед после ампутации. Как отреагировали на его возвращение известные фигуристы?

    Актер-боец Тактаров рассказал о потере ролей в зарубежных фильмах

    Пассажир пригрозил попутчикам бомбой, сорвал рейс в Турцию и попал на видео

    Нелепую деталь на фото Эмили Ратаковски с собакой высмеяли в сети

    В Польше пригрозили Украине «медленной агонией»

    Евросоюз обвинили в замалчивании проявлений нацизма на Украине

    Названа причина рекордного роста поставок российского газа в ЕС

    Шарлиз Терон рассказала о сложностях похудения после 40

    Названы способные уничтожить F-16 истребители

    На Украине сообщили о разработке аналога российского беспилотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости