В США назвали предполагаемые планы России после взятия Купянска

Экс-офицер КМП США Риттер: Россия может освободить Харьков после взятия Купянска

После разгрома соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе взятия Купянска, российские войска могут освободить Харьков. Об этом заявил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

«Украинская армия испытывает нехватку живой силы. (…) Теперь они спешно передвигают оставшиеся резервы, чтобы удержать фронт. Под Купянском русские нанесли удар и продвинулись вперед, прорвав [украинскую] оборону», — высказался Риттер.

По его мнению, Россия способна провести подобную операцию, а взятие Харькова «является лишь вопросом времени».

Ранее экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон допустил возможность свержения президента Украины Владимира Зеленского из-за отказа от переговоров с Россией. «Я думаю, что наиболее вероятный сценарий — переворот и потеря Зеленским власти. (...) Я не верю, что Зеленский передумает и скажет: Хорошо, давайте договариваться», — заявил он.