Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил о возможности свержения Зеленского

Экс-агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон допустил возможность свержения президента Украины Владимира Зеленского из-за отказа от переговоров с Россией. Об этом он заявил Youtube-каналу Judging Freedom.

«Я думаю, что наиболее вероятный сценарий — переворот и потеря Зеленским власти. (...) Я не верю, что Зеленский передумает и скажет: Хорошо, давайте договариваться», — заявил экс-аналитик.

Также он отметил, что из-за отказа украинского лидера идти на переговоры, страна находится на грани экономической и гуманитарной катастрофы. По оценкам Джонсона, из Украины могло уехать порядка 13 миллионов человек.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного в провале контрнаступления. По мнению Джонсона, о провале наступательной операции ВСУ говорит нежелание Киева допустить представителей мировых СМИ на фронт, чтобы они не могли показать реальную картину происходящего.