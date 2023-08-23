Глава РФС высказался о возвращении российских клубов на международные турниры
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном возвращении российских клубов и сборных на международные турниры. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».
Дюков заявил, что пока наблюдается положительная динамика в вопросе работы судей, делегатов и инспекторов. Он выразил надежду, что в этом году Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделает шаг в возвращении российского футбола. «Постепенно какие-то команды будут возвращаться», — подчеркнул глава РФС.
1 июля стало известно, что российские судьи и делегаты могут в ближайшем будущем вернутся к работе на матчах под эгидой УЕФА. Кроме того, судья Сергей Карасев получил вызов на сбор судей организации, который пройдет в сентябре.
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.