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18:34, 23 августа 2023Спорт

Глава РФС высказался о возвращении российских клубов на международные турниры

Глава РФС Дюков выразил надежду на постепенное возвращение российского футбола

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном возвращении российских клубов и сборных на международные турниры. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Дюков заявил, что пока наблюдается положительная динамика в вопросе работы судей, делегатов и инспекторов. Он выразил надежду, что в этом году Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделает шаг в возвращении российского футбола. «Постепенно какие-то команды будут возвращаться», — подчеркнул глава РФС.

1 июля стало известно, что российские судьи и делегаты могут в ближайшем будущем вернутся к работе на матчах под эгидой УЕФА. Кроме того, судья Сергей Карасев получил вызов на сбор судей организации, который пройдет в сентябре.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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    Анастасия Борисова
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