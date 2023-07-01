Российские футбольные судьи вернутся к работе на международных матчах

«Спорт-экспресс»: российские судьи и делегаты вернутся к работе на матчах под эгидой УЕФА

Российские судьи и делегаты могут в ближайшем будущем вернутся к работе на матчах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом со ссылкой на источники сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, Российский футбольный союз (РФС) с февраля этого года активно обсуждает с УЕФА возвращение рефери и официальных лиц к работе. Отмечается, что на данный момент позиции сторон позволяют надеяться на скорое разрешение этого вопроса.

УЕФА не отстранял российских судей и других официальных лиц от работы. При этом с начала спецоперации рефери не обслуживали международные матчи, что объяснялось проблемами с логистикой.

28 июня сообщалось, что российский судья Сергей Карасев получил вызов на сбор судей УЕФА, который пройдет в сентябре 2023 года. В нем примут участие арбитры, работающие на матчах под эгидой организации.

Российские сборные и клубы не принимают участия в международных турнирах по решению УЕФА и Международной федерации футбола с февраля 2022 года.