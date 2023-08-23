Актер из «Секса в большом городе» рассказал о съемках эротических сцен

Актер Эван Хэндлер рассказал о сценах секса в «Блудливой Калифорнии»

Американский актер Эван Хэндлер, известный по ролям в сериалах «Секс в большом городе», «И просто так» и «Блудливая Калифорния», рассказал о съемке эротических сцен. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

По словам Хэндлера, в молодости ему никогда не приходилось обнажаться на съемочной площадке. «Чудно, но мне только после 40 лет стали давать роли, где нужно сниматься в сценах секса, целовать женщин, раздеваться», — признается он.

Первый опыт такого рода актер получил, когда снимался в «Сексе в большом городе». Он играл адвоката Гарри Голденблатта, за которого позднее выйдет замуж Шарлотта. В сценарии его персонаж был назван непривлекательным, поэтому сцена, в которой надо было обнажаться, стала для актера сюрпризом.

Хэндлер вспоминает, что тогда совершенно не представлял, как снимают сцены секса. Оказалось, что актерам полагается прикрывать половые органы специальными носками телесного цвета. «Кто-то из костюмеров подходит к тебе с подносом, на котором они лежат и спрашивает: Предпочитаете такие, такие, такие или такие?», — рассказывает он.

Должен сказать, что съемки в «Блудливой Калифорнии» сделали из меня более сильного актера, потому что мне пришлось пересиливать свои комплексы. Сначала я был в полном ужасе, когда нужно было снимать сцену с мастурбацией. А к концу я совершенно спокойно думал: «Окей, сегодня нужно изобразить три оргазма. Как бы сделать, чтобы они вышли забавнее? Как сделать то, как сделать это?» Эван Хэндлер

Ранее актер Бобби Ли признался, что позорный случай, произошедший с ним во время съемок продолжения «Секса в большом городе», заставил его бросить употреблять наркотики и пить спиртное.