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21:35, 23 августа 2023Забота о себе

Актер из «Секса в большом городе» рассказал о съемках эротических сцен

Актер Эван Хэндлер рассказал о сценах секса в «Блудливой Калифорнии»

Фото: FSN-A / Globallookpress.com

Американский актер Эван Хэндлер, известный по ролям в сериалах «Секс в большом городе», «И просто так» и «Блудливая Калифорния», рассказал о съемке эротических сцен. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

По словам Хэндлера, в молодости ему никогда не приходилось обнажаться на съемочной площадке. «Чудно, но мне только после 40 лет стали давать роли, где нужно сниматься в сценах секса, целовать женщин, раздеваться», — признается он.

Первый опыт такого рода актер получил, когда снимался в «Сексе в большом городе». Он играл адвоката Гарри Голденблатта, за которого позднее выйдет замуж Шарлотта. В сценарии его персонаж был назван непривлекательным, поэтому сцена, в которой надо было обнажаться, стала для актера сюрпризом.

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Хэндлер вспоминает, что тогда совершенно не представлял, как снимают сцены секса. Оказалось, что актерам полагается прикрывать половые органы специальными носками телесного цвета. «Кто-то из костюмеров подходит к тебе с подносом, на котором они лежат и спрашивает: Предпочитаете такие, такие, такие или такие?», — рассказывает он.

Должен сказать, что съемки в «Блудливой Калифорнии» сделали из меня более сильного актера, потому что мне пришлось пересиливать свои комплексы. Сначала я был в полном ужасе, когда нужно было снимать сцену с мастурбацией. А к концу я совершенно спокойно думал: «Окей, сегодня нужно изобразить три оргазма. Как бы сделать, чтобы они вышли забавнее? Как сделать то, как сделать это?»

Эван Хэндлер

Ранее актер Бобби Ли признался, что позорный случай, произошедший с ним во время съемок продолжения «Секса в большом городе», заставил его бросить употреблять наркотики и пить спиртное.

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    Олег Парамонов
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