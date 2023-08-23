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15:26, 23 августа 2023Забота о себе

Шарлиз Терон рассказала о сложностях похудения после 40

Актриса Шарлиз Терон заявила, что похудение после 40 далось ей с большим трудом

Фото: Remo Casilli / Reuters

Американская актриса Шарлиз Терон заявила, что больше никогда не согласится набирать вес ради роли в кино. О сложностях похудения и других изменениях тела после 40 лет, она рассказала в интервью Allure.

48-летняя знаменитость призналась, что с возрастом ей стало сложнее корректировать фигуру под запросы режиссеров. По ее словам, в 27 лет она с легкостью сбросила более 13 килограммов, которые набрала для роли в «Монстре». Когда она пыталась избавиться от 20 килограммов, набранных в 2018 году для роли в фильме «Талли», ей далось это с большим трудом.

Я помню, как после года попыток похудеть я позвонила своему врачу и сказала, что не могу сбросить вес. А он ответил: «Вам больше 40. Успокойтесь. Ваш метаболизм уже не тот, что раньше»

Шарлиз Теронактриса
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Актриса отметила, что с возрастом ей требуется больше времени на восстановление. По ее словам, это особенно заметно во время работы над боевиками, где избежать травм бывает невозможно. «Даже больше, чем молодое лицо, мне хотелось бы вернуть свое 25-летнее тело, которое я могла просто швырнуть об стену и не вспомнить об этом на следующий день. Сейчас, если я не потренируюсь три дня, то после возвращения в спортзал не могу ходить. Не могу даже сесть на унитаз», — пожаловалась Шарлиз Терон.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на 5 километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.

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    Екатерина Улитина
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