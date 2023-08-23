На Украине объяснили цель ударов дронов по Москве
Спикер ГУР Украины Юсов объяснил атаки на Москву психологическим воздействием
Атаки дронов на башни «Москва-Сити» производятся с целью психологического воздействия на население России. Цель ударов объяснил спикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала «Рада».
«Эти действия носят многоплановый характер и влияют сразу на несколько процессов», — сказал Юсов. Он добавил, что они должны повлиять на общественные настроения и создать информационный эффект.
По его словам, дроны прилетают «исключительно в те места, где расположены спецслужбы, офисы, министерства и другие учреждения», которые задействованы проведении специальной военной операции.