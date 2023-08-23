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17:02, 23 августа 2023Бывший СССР

На Украине объяснили цель ударов дронов по Москве

Спикер ГУР Украины Юсов объяснил атаки на Москву психологическим воздействием

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Атаки дронов на башни «Москва-Сити» производятся с целью психологического воздействия на население России. Цель ударов объяснил спикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала «Рада».

«Эти действия носят многоплановый характер и влияют сразу на несколько процессов», — сказал Юсов. Он добавил, что они должны повлиять на общественные настроения и создать информационный эффект.

По его словам, дроны прилетают «исключительно в те места, где расположены спецслужбы, офисы, министерства и другие учреждения», которые задействованы проведении специальной военной операции.

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    Алевтина Запольская
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