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07:45, 23 августа 2023Путешествия

Россиянин побывал в Узбекистане и рассказал о неожиданных вопросах от местных

Блогер «Дзена» поехал в Узбекистан и рассказал о бесплатных угощениях от местных

Фото: Farhodjon Chinberdiev / Unsplash

Российский тревел-блогер и путешественник поехал в Узбекистан и рассказал о неожиданных вопросах местных жителей. Своими впечатлениями от поездки мужчина поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации, побывавший в республике, подчеркнул, что узбеки — очень гостеприимный народ. Каждый житель, с которым ему приходилось общаться дольше 10 секунд, обязательно спрашивал, нравится ли россиянину в стране.

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«Для узбеков очень важно, чтобы гость остался доволен, — пояснил он. --Жаловаться мне было не на что, но узбеки все равно всячески пытались "задобрить" меня еще больше — то домой звали, то чаем бесплатно угощали».

По словам блогера, второй по популярности вопрос ему задавали местные мужчины. «Зарплаты в Узбекистане небольшие, поэтому они интересовались, как на этот счет обстоят дела в РФ, — добавил он. — Этот вопрос всегда ставил меня в тупик, так как они не уточняли никаких подробностей — ни сферу деятельности, ни профессию».

Были и те, кто интересовался у путешественника по поводу переезда в Россию. «Уж не знаю, почему они решили, что российский турист должен знать все нюансы миграционного законодательства, но такие вопросы я слышал частенько», — отметил он.

Более того, россиянин сообщил, что некоторые узбеки спрашивали, не хотел бы он сосватать местную девушку. «Тут приходилось объяснять, что я женат, и у меня есть дети. Так что все местные невесты уже опоздали, — написал он. — Узбеки начинали ехидно хихикать и тактично кивали головой, мол, "ну-ну, расскажи нам"».

Ранее в августе этот же тревел-блогер поехал в Узбекистан и раскрыл истинное отношение к туристам на местных рынках. Мужчина отметил, что узбеки знают, как правильно заинтересовать покупателя: в любом отделе торговцы первым делом предлагают попробовать товар.

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    Фариза Бацазова
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