В Омской области пройдут осенние ярмарки

Осенние ярмарки начнут проводить в Омской области с 1 сентября

Осенние ярмарки сельхозтоваропроизводителей стартуют в сентябре в Омской области. Как уточняется на сайте городской администрации, торговля будет проводиться по субботам и пятницам с 9 утра до 15.00.

Отмечается, что сезон ярмарок планируют закрыть 28 октября. До этого дня все желающие могут подать заявки на участие в ярмарках.

В пресс-службе указали, что площадки будут открывать по мере поступления заявок.

Ранее сообщалось, что в Тобольске в сентябре пройдет рыбный фестиваль с варкой ухи и тематическим дефиле.