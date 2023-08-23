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10:36, 23 августа 2023Моя страна

В Омской области пройдут осенние ярмарки

Осенние ярмарки начнут проводить в Омской области с 1 сентября

Фото: Kimberly Fowler / Unsplash

Осенние ярмарки сельхозтоваропроизводителей стартуют в сентябре в Омской области. Как уточняется на сайте городской администрации, торговля будет проводиться по субботам и пятницам с 9 утра до 15.00.

Отмечается, что сезон ярмарок планируют закрыть 28 октября. До этого дня все желающие могут подать заявки на участие в ярмарках.

В пресс-службе указали, что площадки будут открывать по мере поступления заявок.

Ранее сообщалось, что в Тобольске в сентябре пройдет рыбный фестиваль с варкой ухи и тематическим дефиле.

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    Варвара Кошечкина
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