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11:01, 23 августа 2023Бывший СССР

Зеленский сфотографировался на фоне портрета Ленина

На сайте Зеленского появились его снимки на фоне гобелена с Лениным

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию сфотографировался на фоне гобелена с портретом Владимира Ленина. Фотографии появились на сайте главы государства.

На появление снимка обратил внимание бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он заметил, что Зеленский нарушил закон, запрещающий публичную демонстрацию деятелей международного коммунистического движения.

Азаров уточнил, что на Украине можно получить тюремный срок даже за хранение портретов Ленина. «И как теперь Зеленского накажут?» — спросил он.

В начале августа в Киеве демонтировали герб СССР с монумента «Родина-мать». Позже на его место установили трезубец.

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    Алевтина Запольская
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