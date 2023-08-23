Зеленский обсудил с президентом Литвы маршруты зерновой инициативы

Зеленский обсудил с Науседой альтернативные маршруты зерновой инициативы

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с литовским коллегой Гитанасом Науседой альтернативные маршруты зерновой инициативы, текущую ситуацию на поле боя и насущные потребности военных страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В первую очередь важна военно-техническая помощь, включая обучение и реабилитацию представителей сил обороны Украины. Рассмотрели сотрудничество по вопросам продовольственной безопасности. Особое внимание — развитие альтернативных путей как маршрутов черноморской зерновой инициативы», — говорится в публикации.

Зеленский также заявил, что Киев ценит решение Литвы присоединиться к декларации о гарантиях безопасности. Кроме того, украинский лидер поблагодарил Науседу за всестороннюю помощь республике и весомую поддержку.

Ранее депутат Европарламента (ЕП) от Дании Карен Мельхиор заявила, что странам Евросоюза (ЕС) необходимо содействовать Киеву в поиске возможностей для вывоза зерна с Украины, осложненного выходом России из черноморской инициативы. По ее мнению, нужно найти альтернативы экспорту украинского продовольствия.