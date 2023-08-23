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04:17, 23 августа 2023Мир

Режиссер Ларс фон Триер указал на важность жизней россиян

Датский режиссер Ларс фон Триер отметил, что жизни россиян тоже имеют значение

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Датский кинорежиссер Ларс фон Триер на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратился к президентам России и Украины Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Он указал на то, что жизни россиян являются не менее важными, чем жизни других людей.

Режиссер прокомментировал встречу Зеленского с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, во время которой они протестировали американский истребитель F-16. По его словам, Фредериксен «как влюбленная без памяти, позировала в кабине одной из самых страшных военных машин, улыбаясь от уха до уха». «Русские жизни тоже имеют значение», — заключил он.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что решающее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое может произойти в преддверии осеннего ухудшения погодных условий, не имеет больших шансов на успех ввиду того, что стране не удалось достичь превосходства на земле и в воздухе.

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    Марина Совина
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