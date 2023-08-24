Apple отказалась признавать проблему самых дорогих наушников бренда

404 Media: Apple не признала образование конденсата проблемой AirPods Max

Корпорация Apple отказалась признавать проблему самых дорогих наушников AirPods. Об этом сообщает издание 404 Media.

Журналисты портала обратили внимание, что пользователи наушников американского бренда подали на компанию в суд. Владельцы AirPods Max отметили, что в чашечках наушников собирается конденсат. Юристы Apple в ответ заявили, что компания не считает данную особенность гарантийным случаем. AirPods Max являются самыми дорогими наушниками Apple, их стоимость составляет 550 долларов, или около 52 тысяч рублей.

В материале говорится, что жалобы на образующийся в чашечках гарнитуры конденсат появились в декабре 2020 года, после выхода устройства в продажу. Выяснилось, что в ходе длительного использования наушников чашечки могут оказаться влажными. Тогда пользователи предположили, что этот случай является гарантийным.

В материалах для суда юристы Apple отметили, что конденсат может появиться в случае неправильной эксплуатации устройства, которое не имеет защиты от влаги. Также специалисты юридического отдела корпорации заявили, что истцы умолчали о том, каким образом использовали наушники.

В январе журналисты издания MacRumors перечислили самые провальные гаджеты Apple с точки зрения дизайна. В список попали пульт для Apple TV, чехол для наушников AirPods Max, клавиатура типа «бабочка» для MacBook.