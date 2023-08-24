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10:41, 24 августа 2023Наука и техника

Apple отказалась признавать проблему самых дорогих наушников бренда

404 Media: Apple не признала образование конденсата проблемой AirPods Max

Фото: Beck Diefenbach / Reuters

Корпорация Apple отказалась признавать проблему самых дорогих наушников AirPods. Об этом сообщает издание 404 Media.

Журналисты портала обратили внимание, что пользователи наушников американского бренда подали на компанию в суд. Владельцы AirPods Max отметили, что в чашечках наушников собирается конденсат. Юристы Apple в ответ заявили, что компания не считает данную особенность гарантийным случаем. AirPods Max являются самыми дорогими наушниками Apple, их стоимость составляет 550 долларов, или около 52 тысяч рублей.

В материале говорится, что жалобы на образующийся в чашечках гарнитуры конденсат появились в декабре 2020 года, после выхода устройства в продажу. Выяснилось, что в ходе длительного использования наушников чашечки могут оказаться влажными. Тогда пользователи предположили, что этот случай является гарантийным.

В материалах для суда юристы Apple отметили, что конденсат может появиться в случае неправильной эксплуатации устройства, которое не имеет защиты от влаги. Также специалисты юридического отдела корпорации заявили, что истцы умолчали о том, каким образом использовали наушники.

В январе журналисты издания MacRumors перечислили самые провальные гаджеты Apple с точки зрения дизайна. В список попали пульт для Apple TV, чехол для наушников AirPods Max, клавиатура типа «бабочка» для MacBook.

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    Андрей Ставицкий
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