Отвечающих за безопасность сотрудников Шереметьево вызвали с выходных

Shot: сотрудников Шереметьево вызвали с выходных после крушения бизнес-джета

Сотрудников, отвечающих за безопасность Шереметьево, вызвали с выходных на дежурство. О том, что в московском аэропорту введено особое распоряжение, сообщили источники Telegram-канала Shot.

Авиакатастрофа произошла вечером 23 августа. Разбившийся в Бологовском районе Тверской области бизнес-джета Embraer-135 летел из Москвы в Санкт-Петербург. Изначально сообщалось, что на борту находились семь человек, однако позже стало известно, что на борту находилось десять человек, включая трех членов экипажа.

Позднее в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.