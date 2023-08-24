Стало известно о новом виде мошенничества в Анапе

«Крыша ТурДома»: туристы начали обманывать отельеров в Анапе фальшивыми чеками

В Анапе туристы начали обманывать отельеров с помощью фальшивых чеков о предоплате. О новом виде мошенничества стало известно Telegram-каналу «Крыша ТурДома».

Уточняется, что злоумышленники обговаривают с гостиницами стоимость проживания и якобы вносят предоплату, предоставляя чек. На следующий день они сообщают, что передумали, и просят вернуть средства обратно. «Я перевела 3900 и потеряла деньги. Будьте бдительны!» — поделилась собеседница издания.

Ранее туристка из Москвы побывала в Анапе и рассказала, что ее разочаровал сервис в отеле и ресторанах. По словам туристки, она не ожидала многого от отдыха на юге России. Ей нужны были только море, вкусная еда и чистый номер. «Я не думала, что все будет так плохо», — описала свои впечатления женщина.