Москвичей предупредили о подорожании аренды квартир

Риелтор Бендриков: осенью аренда квартир в Москве подорожает до 10 процентов

В ближайшие осенние месяцы стоимость аренды квартир в Москве может вырасти до 10 процентов. Об этом жителей столицы предупредил риелтор Олег Бендриков в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт отметил, что из-за приезжающих студентов и покинувших на лето город людей, которые не арендовали жилье в те месяцы и теперь намерены это делать, размер ставок осенью всегда увеличивается — как правило, на пять-семь процентов. Однако на этот раз на рост цен на съемные квартиры влияет повышение ключевой ставки Центробанком (ЦБ), после которого часть граждан отказалась от идеи с покупкой недвижимости и предпочла этому аренду. В связи с этим осенью цены на съемное жилье, предсказал риелтор, могут повыситься сильнее обыкновенного — до 10 процентов.

Несмотря на повышение ставки, Бендриков посоветовал москвичам по возможности покупать квартиру. «Надежнее купить квартиру, если есть в планах оставаться надолго в каком-то месте. Те же самые деньги логичнее отдавать за свою квартиру, а не собственнику чужого жилья», — убежден специалист. Он добавил, что недвижимость можно приобрести в ипотеку — в таком случае после снижения ключевой ставки ЦБ можно будет рефинансировать жилищный кредит по более выгодной ставке.

В августе стало известно, что с началом делового сезона собственники квартир стали чаще отказывать россиянам в аренде жилья.