37-летний любитель спорта узнал неожиданную причину одышки

Артерии 37-летнего любителя спорта Чон И стали изношенными как у 80-летнего

37-летний любитель спорта и здорового образа жизни Чон И (имя изменено) из Сингапура едва не потял сознание, поднимаясь по лестнице. Вскоре он узнал, что дело было в редком генетическом заболевании, из-за которого его артерии стали изношенными, как у 80-летнего старика, пишет Asia One.

Чон И рассказал, что редко болел и всегда имел хорошие результаты в спорте. Поэтому когда он заметил одышку и стал терять сознание, поднимаясь по лестнице, он сначала подумал, что слабость — результат пропущенных тренировок. Однако, по его словам, симптомы становились все более выраженными, и в конце концов ему пришлось обратиться в больницу.

Мужчина вспоминает, что причина болезни оказалась для него неожиданной: врачи обнаружили высокий уровень холестерина и множественные закупорки сосудов, которые препятствовали нормальной циркуляции крови. Его артерии, по словам врачей, были похожи на артерии 80-летнего старика. В тот же день ему провели срочную операцию по стентированию коронарных артерий.

Дальнейшие исследования показали, продолжил Чон И, что он болен семейной гиперхолестеринемией — редким наследственным заболеванием, при котором повышается уровень холестерина. «Я не пью и не курю. Я начал плавать. Я избегаю жирной пищи, как чумы», — описывает он свой образ жизни. Несмотря на все это, по его словам, он вынужден ежедневно принимать препараты для поддержания нормального уровня холестерина и после первой операции перенес еще две процедуры стентирования.

Ранее сообщалось, что из-за редкого заболевания организм учителя из США начал самопроизвольно вырабатывать этанол. Мужчина лишился работы и получил штраф за вождение в нетрезвом состоянии, прежде чем обратиться к врачу.

