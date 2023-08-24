Бывший премьер Украины рассказал о бессилии Зеленского

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленскому не под силу вернуть стране независимость

Президент Украины Владимир Зеленский не способен вернуть стране независимость, потерянную после 2014 года. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Украина после 2014 года перестала быть суверенной и независимой», — написал экс-премьер. По его словам, власть была захвачена вырожденцами и иностранцами и вывести страну из «сложной ситуации зависимости» Зеленскому не под силу.

Политик объяснил бессилие действующего президента тем, что после госпереворота Украина перешла под контроль внешнего управления, финансирования, назначения чиновников и принятия решений.

Ранее Зеленский заявил, что совершил много ошибок за полтора года с начала специальной военной операции. При этом глава государства не уточнил, о каких именно ошибках шла речь.

