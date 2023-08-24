Пропагандирующую идею согласия учительницу арестовали за изнасилование школьника

В США учительницу обвинили в изнасиловании школьника и отстранили от работы

В США 33-летнюю учительницу средней школы, пропагандирующую идею активного согласия, обвинили в изнасиловании 14-летнего подростка. Об этом сообщает New York Daily News.

Мелисса Рокензис, работавшая в школе Corona Arts and Sciences Academy в боро Нью-Йорка Куинс, была арестована и отстранена от работы после того, как полиции стало известно о совершении сексуального преступления в отношении школьника. В настоящий момент неясно, произошло предполагаемое изнасилование на территории школы или за ее пределами.

Учительнице предъявили обвинения в изнасиловании, преступном половом акте и совершении действий, причинивших вред ребенку в возрасте до 17 лет. Рокензис выпустили из-под стражи без залога. Отмечается, что в случае вынесения обвинительного приговора женщина может быть уволена. «Нет ничего важнее безопасности и благополучия наших учеников», — заявила представительница Департамента образования Нью-Йорка Дженна Лайл.

Отмечается, что в октябре 2021 года Рокензис опубликовала в социальной сети сообщение, где говорилось о том, как важно спрашивать у ребенка согласие на физический контакт. Так, родителям советовали спрашивать у ребенка, хочет ли он обнять родственника, а не заставлять его это делать. Кроме того, в публикации родителям рекомендовали объяснять детям, что они не должны хранить секреты от близких.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу, которая совратила 13-летнего ученика и подарила ему пистолет. Ученик признался, что порвал отношения с женщиной, когда она отказалась купить ему еще один пистолет.

