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19:51, 24 августа 2023Забота о себе

Врач назвал допустимую суточную дозу пива

Хирург Умнов: даже бутылка пива при регулярном употреблении вредит организму

Фото: Unsplash

Регулярное употребление даже одной бутылки пива может привести к болезням печени, считает хирург Александр Умнов. Допустимую суточную дозу хмельного напитка он назвал в беседе с Life.

Врач отметил, что многие ошибочно считают пиво безопасным и пьют его без ограничений. В результате, говорит Умнов, у некоторых к 30 годам развивается устойчивая психологическая и физическая зависимость от напитка, а также возникают проблемы со здоровьем. Специалист подчеркнул, что организму вредят даже умеренные порции алкоголя.

Токсические дозы для мужчин и женщин разные. Для первых — это 60-80 граммов чистого этанола в сутки, то есть от 800 миллилитров пива. Для женщин эти значения в два раза ниже, поэтому даже бутылка пива объемом 500 миллилитров при регулярном употреблении может привести к заболеваниям печени

Александр Умновхирург
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Специалист добавил, что у любителей пива выше риск заболеть диабетом второго типа, гипертонией, ишемической болезнью сердца и гастритом. Кроме того, у мужчин и женщин снижается уровень тестостерона, это, по словам Умнова, приводит к проблемам в работе половой системы. К тому же, продолжил врач, злоупотребление пивом у мужчин провоцирует рост женских гормонов эстрогенов, что приводит к изменению формы груди.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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    Екатерина Улитина
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