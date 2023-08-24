В ЮАР прием новых членов в БРИКС назвали первой фазой расширения альянса

Рамафоса: прием новых членов в БРИКС является первой фазой расширения альянса

Прием новых членов в БРИКС можно назвать первой фазой расширения альянса. Такое мнение высказал президент ЮАР Сирил Рамафоса, передает РИА Новости.

«Мы достигли консенсуса по первой фазе процесса расширения. Другие фазы последуют», — отметил он в ходе выступления на саммите.

Лидеры стран БРИКС решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Полноценное членство новых стран в БРИКС начнется с 1 января 2024 года.

Как до этого сообщал бразильский новостной портал UOL, при принятии решение предпочтение отдавалось тем странам, которые являются членами «Большой двадцатки». Еще одним критерием стал географический фактор.

Ранее Рамафоса призвал БРИКС выступить в роли стабилизатора. Президент ЮАР также предложил укреплять связи с теми странами, которые разделяют взгляды объединения.