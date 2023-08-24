В Челябинске открыли памятник южноуральскому хоккеисту Валерию Белоусову

В Челябинске около арены «Трактор» открыли памятник хоккеисту Валерию Белоусову

В Челябинске открыли памятник, посвященный знаменитому южноуральскому хоккеисту Валерию Белоусову. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Белоусов носил звание заслуженного тренера России, мастера спорта международного класса по хоккею и почетного гражданина Челябинска. Монумент расположен около Ледовой арены «Трактор» имени Белоусова. Спортсмен изображен в движении по льду в фазе броска.

В церемонии открытия принял участие глава региона Алексей Текслер. «Валерий Белоусов — это легенда хоккея, человек, который олицетворяет челябинский хоккей и хоккейный клуб "Трактор", — подчеркнул он. — Я рад, что сегодня мы открываем этот монумент. С Валерием Константиновичем связаны наши основные победы и достижения. Он был и остаётся лидером. Я верю, что наш "Трактор" станет чемпионом. Надеюсь, что открытие сегодняшнего монумента послужит импульсом для этого».

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