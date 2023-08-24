Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:47, 24 августа 2023Моя страна

В Челябинске открыли памятник южноуральскому хоккеисту Валерию Белоусову

В Челябинске около арены «Трактор» открыли памятник хоккеисту Валерию Белоусову

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

В Челябинске открыли памятник, посвященный знаменитому южноуральскому хоккеисту Валерию Белоусову. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Белоусов носил звание заслуженного тренера России, мастера спорта международного класса по хоккею и почетного гражданина Челябинска. Монумент расположен около Ледовой арены «Трактор» имени Белоусова. Спортсмен изображен в движении по льду в фазе броска.

В церемонии открытия принял участие глава региона Алексей Текслер. «Валерий Белоусов — это легенда хоккея, человек, который олицетворяет челябинский хоккей и хоккейный клуб "Трактор", — подчеркнул он. — Я рад, что сегодня мы открываем этот монумент. С Валерием Константиновичем связаны наши основные победы и достижения. Он был и остаётся лидером. Я верю, что наш "Трактор" станет чемпионом. Надеюсь, что открытие сегодняшнего монумента послужит импульсом для этого».

Ранее в августе на железнодорожном вокзале в Курске разместили арт-объект в виде восьми портретов героев Курской битвы. Памятник длиной 282 метра, который помимо портретов включает в себя схематичное изображение мемориального комплекса в Поныровском районе, появился на ограждениях вдоль путей по направлению к Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    На рухнувшем самолете Пригожина летели руководители его ЧВК. Всего погибли 10 человек. Что о них известно?

    Боец «Азова» получил 24 года за обстрел жилых домов в ДНР

    В России раскритиковали идею госрегулирования цен на дизель

    Лавров выступил против членства Германии и Японии в Совбезе ООН

    Иммунные клетки связали с регуляцией настроения

    Московский поэт назвал самый яркий аромат советского детства

    Военный рассказал об особенностях запрошенных Зеленским F-18

    Жители Подмосковья пожаловались на нашествие ядовитых пауков-ос

    ФИФА открыла дело из-за поцелуя на женском чемпионате мира

    Самолет Пригожина отказались обслуживать из-за санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости