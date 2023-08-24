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22:58, 24 августа 2023Спорт

Гол Зайнутдинова принес «Бешикташу» победу в матче квалификации Лиги конференций

Зайнутдинов принес «Бешикташу» победу над киевским «Динамо» в квалификации ЛК
Бахтиер Зайнутдинов

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Турецкий «Бешикташ» обыграл киевское «Динамо» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Бухаресте и завершилась со счетом 3:2 в пользу турецкой команды. Победу ей принес гол казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова на пятой добавленной ко второму тайму минуте. Таким образом, он забил первый мяч за «Бешикташ». Также у клуба отличились Омар Колли и Венсан Абубакар, реализовавший пенальти. В киевской команде ворота соперников поразили Николай Шапаренко и Назар Волошин.

17 августа Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из московского ЦСКА. «Клуб пошел навстречу Бахе, и уже сегодня он отправился на медобследование в Стамбул. Баха попрощался с командой на базе, а затем приехал на стадион попрощаться с сотрудниками офиса», — рассказал директор по коммуникациям красно-синих Кирилл Брейдо.

За ЦСКА Зайнутдинов выступал с 2020 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний полузащитник провел три матча, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.

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    Ксения Курашкина
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