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11:30, 24 августа 2023Мир

Путин заявил о непростых переговорах по расширению БРИКС

Путин признал сложность достижения компромисса по расширению БРИКС
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин признал сложность достижения компромисса по расширению БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

«Как выяснилось, эта работа была непростой, и президент [ЮАР] Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС», — отметил российский лидер.

Ранее Президент ЮАР Рамафоса заявил о вступлении новых стран в БРИКС по итогам саммита. Как сообщил политик, в объединение войдут Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ.

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