Путин заявил о непростых переговорах по расширению БРИКС

Путин признал сложность достижения компромисса по расширению БРИКС

Президент России Владимир Путин признал сложность достижения компромисса по расширению БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

«Как выяснилось, эта работа была непростой, и президент [ЮАР] Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС», — отметил российский лидер.

Ранее Президент ЮАР Рамафоса заявил о вступлении новых стран в БРИКС по итогам саммита. Как сообщил политик, в объединение войдут Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ.