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14:07, 24 августа 2023Путешествия

Сотни иностранных туристов застряли в Приморье из-за наводнения

Застрявших в Приморье из-за наводнения 250 туристов из Китая вернули на родину

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сотни туристов из Китая, застрявших в Приморье из-за наводнения, отправились на родину. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника отдела развития туризма краевого агентства по туризму Юлию Корсак.

Стало известно, что в российском регионе из-за стихийного бедствия застряли в общей сложности 250 иностранцев. «Туристы, которые въехали по электронным визам в пункт пропуска "Полтавка", к сожалению, выехать не смогли», — пояснила она.

Чиновница заявила, что краевые власти при взаимодействии с генконсульством КНР организовали выезд путешественников, их вывезли через другой пункт пропуска. Отмечается, что все они благополучно вернулись в Китай.

Ранее сообщалось, что число подтопленных придомовых участков в Приморье выросло в семь раз к утру 24 августа. Опасное природное явление затронуло 848 придомовых территорий, 39 многоквартирных и 30 частных домов.

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    Фариза Бацазова
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