В России переименуют популярную сеть кофеен

«Ъ»: заведения сети кофеен Costa Coffee могут переименовать в Lalibela Coffee

Холдинг «Росинтер Ресторантс», развивавший по франшизе принадлежащую Coca-Cola сеть кофеен Costa Coffee, после ухода бренда из России собрался переименовать заведения в Lalibela Coffee. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Под таким названием работает российский производитель кофе, которого ресторанный холдинг выбрал в качестве поставщика. Как узнали журналисты, в июле 2023 года «Росинтер» зарегистрировал несколько доменов, включая lalibela coffee cafe и lalibela coffee shop. О готовящемся ребрендинге популярной сети сообщил гендиректор и совладелец «Лалибела кофе» Дмитрий Гущин, являющийся также членом совета директоров «Росинтер Ресторантс».

Costa Coffee — одна из крупнейших кофейных компаний в мире. В 2019 году этот бизнес у группы Whitbread Plc выкупила Coca-Cola. В России сеть кофеен с одноименным названием работала с 2008 года под управлением «Росинтера» по договору франчайзинга.

После ухода бренда с российского рынка в 2022 году «Росинтер» переименовал свои кофейни в Coffee, а также заявил о планах расширить ассортимент блюд и напитков. В феврале 2023 года отмечалось, что некоторое время заведения будут работать без бренда, а новое название будет выбрано позже.