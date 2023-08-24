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10:21, 24 августа 2023Ценности

Российская певица показала целлюлит на откровенном фото

Фото: @viktoriadaineko

Российская поп-певица Виктория Дайнеко показала несовершенства тела на новом откровенном фото. Соответствующий пост появился в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 36-летняя исполнительница предстала в голубом купальнике, состоящем из топа и трусов на низкой посадке. При этом звезда приняла позы, в которых продемонстрировала целлюлит и жировые складки. Кроме того, знаменитость отказалась от макияжа и распустила вьющиеся темные волосы.

«Пусть эти фото будут здесь, потом, после всех трудов профессионалов и тренировок, посмотрим на результат и сравним. Я могу быть не идеальна, но главное же не это! Главное — быть счастливой, а остальное исключительно субъективное восприятие. Кому-то уродство — объемные и мягкие формы, для кого-то неприемлема излишняя худоба. Важно любить себя!» — подписала она публикацию, которая набрала более 10 тысяч лайков.

Ранее в августе в сети появились снимки 56-летней Сальмы Хайек без фотошопа. На размещенных фото папарацци запечатлели 56-летнюю звезду на яхте в синем раздельном купальнике. При этом на кадрах было видно, что на теле знаменитости присутствуют многочисленные косметические дефекты в виде целлюлита и жировых складок.

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    Екатерина Ештокина
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