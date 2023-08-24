Последствия аварии в Калуге попали на видео

СКР забрал из полиции дело водителя, сбившего людей в Калуге

Сбивший 11 человек в Калуге мужчина употребил наркотики перед поездкой

Начало событий в новости Сбивший 11 человек в Калуге мужчина употребил наркотики перед поездкой

Следственный комитет России (СКР) показал видео с места аварии в Калуге, где водитель Toyota сбил людей на остановке в центре города. Запись предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах сотрудник СКР проводит осмотр салона автомобиля, потом машину увозит эвакуатор.

СКР забрал из полиции в свое производство уголовное дело водителя. Ему назначена наркологическая экспертиза. Следствие направит на автотехническую экспертизу автомобиль. Сейчас идет допрос свидетелей.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что водитель был в состоянии наркотического опьянения.

Виновника ДТП полицейские задержали на месте аварии и доставили в отдел внутренних дел. Там выяснилось, что мужчина лишился прав еще в апреле также из-за употребления наркотиков. Против него возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

Авария в центре Калуги произошла в четверг, 24 августа. Тогда пьяный мужчина за рулем Toyota врезался в остановку, где находилось много людей. Пострадали 11 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.