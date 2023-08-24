Сбивший 11 человек в Калуге мужчина употребил наркотики перед поездкой

Губернатор Шапша: сбивший 11 человек в Калуге был в наркотическом опьянении

Водитель, сбивший 11 человек в центре Калуги, перед поездкой употребил наркотики. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии наркотического опьянения, уже задержали. Шапша заверил, что виновника ждет заслуженное, суровое наказание.

«В отношении водителя, виновника страшного ДТП, возбуждено уголовное дело. Расследовать будет Следственный комитет Калужской области», — написал Шапша.

До этого стало известно, что двое детей, пострадавших в ДТП на остановке в Калуге, находятся в реанимации.

24 августа водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на автобусную остановку на улице Кирова. Пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних.

В сети также распространили видеокадры с места наезда водителя на толпу пешеходов. На них показан врезавшийся в стену дома автомобиль, у которого сильно повреждена передняя часть.

Кроме того, удалось запечатлеть работу спасателей, которые переносили пострадавших в машины скорой помощи.