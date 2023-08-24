Названы причины и методы лечения атопического дерматита у взрослых и детей

Дерматолог Дворянкова: при атопическом дерматите надо изменить уход за кожей

Спровоцировать рецидив атопического дерматита могут стресс и аллергические реакции, поэтому при его обострении надо обязательно подобрать адекватный уход за кожей и изменить диету. Основные причины и методы лечения этого кожного заболевания «Ленте.ру» назвала доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ЦТП ФХФ РАН, дерматовенеролог «Клиники профессора Юцковской» Евгения Дворянкова.

Дворянкова объяснила, что атопический дерматит — это хроническое заболевание кожи, в развитии которого определенное значение имеют аллергические реакции на совершенно разные аллергены, например на продукты питания, шерсть животных, пыльцу растений. Однако самый большой риск, по словам дерматолога, связан с наследственной предрасположенностью. При этом необязательно, чтобы у кого-то из ближайших родственников был именно атопический дерматит, достаточно, чтобы в семье были люди с другими аллергическими заболеваниями — например, бронхиальной астмой или поллинозом.

По словам Дворянковой, взрослых и детей с атопическим дерматитом имеется врожденное нарушение строения кожи: она у них очень сухая и поэтому не выполняет свою основную функцию — барьерную. Из-за этого через нее легко проникают аллергены.

Атопический дерматит имеет хроническое течение и в некоторых случаях может сохраняться на протяжении всей жизни, протекая с периодами обострений и ремиссий. В этом заключается его главное отличие от простого аллергического дерматита, который может возникнуть всего один раз в жизни Евгения Дворянкова доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ЦТП ФХФ РАН, дерматовенеролог

Что может спровоцировать атопический дерматит и как его лечить

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что вопреки распространенному мнению неправильный уход за кожей не может вызвать атопический дерматит. Вызвать его или привести к обострению способны лишь некоторые косметические средства. Еще одной распространенной причиной рецидива атопического дерматита дерматолог назвала психоэмоциональный стресс.

Во время обострений этой болезни Дворянкова рекомендовала внести некоторые изменения в диету.

Стоит ограничить потребление углеводистой пищи: выпечки, сладостей, фруктов с большим содержанием сахара (бананов, винограда). Кроме этого, лучше отказаться от острой, жирной, копченой еды, снеков, орешков, фастфуда, сладких газированных напитков, пакетированных соков Евгения Дворянкова доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ЦТП ФХФ РАН, дерматовенеролог

Неотъемлемой частью лечения атопического дерматита является особый уход за кожей, продолжила дерматолог. По ее словам, применение лечебной косметики в таких случаях является обязательным. Средства для очищения кожи и специальные смягчающие и увлажняющие кожу продукты ускоряют выздоровление, снижают риск развития обострения, уменьшают продолжительность медикаментозного лечения и улучшают состояние и внешний вид кожи.

В некоторых случаях для лечения атопического дерматита может применяться физиотерапия с использованием ультрафиолетовых лучей. Но такое лечение назначает врач. Просто пребывание на солнце не поможет и даже может навредить, поэтому категорически противопоказано, особенно детям Евгения Дворянкова доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ЦТП ФХФ РАН, дерматовенеролог

В заключение Дворянкова добавила, что атопический дерматит часто сопровождается развитием психоэмоциональных расстройств, поэтому пациенту с подобным диагнозом может быть полезна консультация клинического психолога. Специалист может проконсультировать и при необходимости провести психокоррекцию как взрослым, так и детям.

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